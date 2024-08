Das politische Berlin macht Ferien, es herrscht Ruhe in der Hauptstadt. Eine Ausnahme bilden zwei Ampelpolitiker, die sich jetzt über grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolitik fetzen.

Wie umgehen mit der Wirtschaftsflaute? An dieser Frage hat sich mitten in der politischen Sommerpause ein neuer Streit in der Ampelkoalition entzündet. Die Akteure: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne).