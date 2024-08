Nächster Krach in der Ampelkoaliton trifft Lauterbach

In der Ampelkoalition steht wohl das nächste Projekt auf der Kippe. Die Apotheken-Reform ist auch Antrag der FDP-Forschungsministerin vertagt worden.

Die Apotheken-Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird wohl verschoben. Ausgerechnet aus der eigenen Koalition kommt Widerstand. Am Mittwoch flog die Vorlage deshalb zunächst von der Tagesordnung des Kabinetts, wie die "Rheinische Post berichtet". "Die regierungsinternen Beratungen dauern noch an", sagt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Der Grund: Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lehnt Lauterbachs Pläne ab: "Das BMBF hat gegenüber dem BMG einen Leitungsvorbehalt für das Apothekenreformgesetz eingelegt. Der Abstimmungsprozess ist noch nicht abgeschlossen", hieß es aus dem Forschungsministeriums der Redaktion.

Lauterbachs Pläne sehen unter anderem vor, dass nicht in jeder Apotheke ein Apotheker anwesend sein muss, sondern auch nur per Video zugeschaltet werden kann. Nordrhein-Westfalen will das verhindern.