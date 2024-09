Wagenknecht fordert "sehr radikale Maßnahme" in Asylpolitik

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht macht neue Vorschläge in der Migrationsdebatte. Sie selbst gibt zu, dass ihre Forderung "sehr radikal" ist.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht will die Asylzahlen nach eigenen Worten mit einer "sehr radikalen Maßnahme" senken. Sie fordert eine Regel, "dass nur diejenigen in Deutschland noch ein Asylverfahren und auch Anspruch auf Leistungen haben, die nicht aus einem sicheren Drittstaat einreisen – und die Beweispflicht liegt beim Antragsteller". Damit würde sich die Chance auf ein Verfahren auf eine "verschwindende Minderheit" reduzieren, sagte Wagenknecht in Berlin.