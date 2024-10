Aktualisiert am 24.10.2024 - 23:40 Uhr

Aktualisiert am 24.10.2024 - 23:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

CDU-Abgeordneter sorgt mit Patronen-Foto an Grünen für Wirbel

Im Landtag von Sachsen-Anhalt sind nach einem X-Posting des CDU-Abgeordneten Alexander Räuscher dessen Räumlichkeiten in Augenschein genommen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Landtags auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Räuscher hatte zuvor im Netzwerk X ein Foto gepostet, auf dem Patronen zu sehen sind. Andere Abgeordnete vermuten, dass es im Landtagsgebäude aufgenommen wurde.

Räuscher: "Ich weiß nicht, woher das Foto ist"

Räuscher kommt aus dem Harz, er ist Jäger und hatte die Grünen in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert. Der Abgeordnete äußerte sich gegenüber der dpa bislang nicht zu dem Vorgang. Der "Mitteldeutschen Zeitung" (MZ), die zunächst online berichtete, sagte Räuscher: "Ich weiß nicht, woher das Foto ist." Er selbst habe das Foto nicht gemacht.

Der Sprecher des Landtags sagte, es habe keine Durchsuchung, aber ein Gespräch von Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) mit dem Abgeordneten in dessen Büro stattgefunden. Räuscher habe freiwillig einige Schubladen geöffnet. Auch der Leiter des Objektschutzdienstes sei anwesend gewesen. Räuscher habe dabei versichert, dass er im Landtag keine Waffen und keine Munition habe, so der Sprecher.

Franke-Langmach: "Ich finde es einfach dumm"

Franke-Langmach sagte der MZ, er fühle sich durch das Patronenfoto zwar nicht bedroht. "Aber ich finde es einfach dumm, so ein Foto zu posten. Er präsentiert sich, wie er ist. Das ist ein Hilferuf nach Aufmerksamkeit, weil ihn niemand ernstnimmt."

Auch vermute er, dass Räuscher die Patronen im Landtag fotografiert hat. "Das Mobiliar, das da zu sehen ist, sieht verdächtig nach Landtagseinrichtung aus. Wenn das so ist, hätte er sein Privileg missbraucht, dass er als Abgeordneter an der Sicherheitsschleuse vorbeigehen darf, ohne kontrolliert zu werden."

CDU-Fraktionschef Guido Heuer sagte auf Nachfrage der dpa, der Vorgang werde intern ausgewertet. "Wir sind in der Diskussion." Man werde am Freitag eine Mitteilung herausgeben, so Heuer.