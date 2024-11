Als Grundschullehrer entlassen, als rechtsextremer Videoblogger erneut verurteilt. Jetzt will der selbst ernannte "Volkslehrer" Lkws fahren.

Der rechtsextreme Videoblogger Nikolai Nerlin wurde in einem Berufungsprozess in Berlin zu elf Monaten Haft auf BewÀhrung verurteilt. Zudem muss der Nerling, der als "Volkslehrer" bekannt ist, eine Geldauflage von 500 Euro an die Amadeu Antonio Stiftung zahlen, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagiert.