Wenig Motivation, für Scholz Wahlkampf zu machen

Türmer äußerte sich besorgt über das Image des Kanzlers. "Wir dürfen nicht so tun, als wäre das Ampel-Aus oder auch die Diskussion der letzten Wochen irgendwie spurlos an Olaf Scholz vorbeigegangen." Er drängte die Parteiführung zu einer schnellen Entscheidung, um aus der "unseligen Kandidatendiskussion" herauszukommen, die der Partei derzeit "enorm" schade.

Wohl am Wochenende in Berlin entstanden :

Wohl am Wochenende in Berlin entstanden : Tochter von "Putins Ziehvater" postet Foto mit Wagenknecht

Bezüglich der Motivation der Jusos, Wahlkampf für Scholz zu machen, räumte Türmer ein: "Ich will nicht verhehlen, dass es aktuell da Motivationsprobleme in unserem Verband gibt." Er verwies auf die inhaltliche Kritik, die der Jugendverband in der Vergangenheit am Kurs des Kanzlers geäußert habe.