Aktualisiert am 23.12.2024 - 20:17 Uhr

Trauermarsch der AfD in Magdeburg: Zuvor kam es bei einer Kundgebung zu umstrittenen Aussagen. (Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa)

Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt löst weiter Anteilnahme und Trauer aus. Drei Tage nach der Todesfahrt wollen viele Menschen am Tatort ein Zeichen setzen. Die AfD macht derweil Stimmung gegen Asylsuchende.

Mit einer Menschenkette haben in Magdeburg viele Hundert Menschen an die Opfer des Anschlags erinnert und sich gegen die politische Vereinnahmung durch Rechte positioniert. Rund um den Alten Markt, wo am Freitag ein 50-Jähriger mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt raste, reihten sie sich auf. Zu der Aktion hatte die Initiative "Gib Hass keine Chance" aufgerufen, das Bistum Magdeburg beteiligte sich. Nach Angaben des Veranstalters kamen Tausende Menschen.