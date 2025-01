Generalbundesanwalt klagt drei Deutsche an

Aktualisiert am 09.01.2025 - 16:09 Uhr

Aktualisiert am 09.01.2025 - 16:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Generalbundesanwalt hat bereits am 20. Dezember 2024 drei Deutsche wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt. Herwig F., Ina F. und Thomas R. wurden vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf angeklagt. Sie sollen Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst MSS weiterzugeben, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte.