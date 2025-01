Eine von der AfD Brandenburg veröffentlichte Wahlwerbung hat im Netz viel Kritik hervorgerufen. Das zwei Minuten lange, vollständig KI-generierte Video liefert zuerst einen Eindruck davon, wie die AfD Deutschland wahrnimmt, nämlich als Land am Rande des Zusammenbruchs. Ein Land, in dem Rentner Pfand sammeln müssen, Menschen es sich kaum leisten können, Kinder zu bekommen, Politiker wie Robert Habeck und Karl Lauterbach die Wirtschaft des Landes zugrunde richten und jeder Mensch mit nicht weißer Hauptfarbe ein Verbrecher ist.

"Doch", so erklärt die AfD Brandenburg im Video, "in diesem Deutschland sehen wir auch eine Chance. Eine Chance für Veränderung." Wie diese Veränderung aussehen soll, zeigt die Partei im zweiten Teil des Videos. Lauterbach wird in Handschellen abgeführt, Habeck muss Müll sammeln und junge, schwarze Menschen werden abgeschoben, dazu erklärt die ebenfalls computergenerierte Stimme aus dem Off: "Es ist Zeit für Remigration".