Neuer Job für Habeck: Er will Gastprofessor in Dänemark werden

Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck zieht es ins Ausland. Der Grünen-Politiker will künftig am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen arbeiten. Zudem strebt er "Gastprofessuren an verschiedenen außereuropäischen Universitäten" sowie "freiberufliche Engagements als Redner zu verschiedenen Anlässen" an. Das geht aus einer Bekanntmachung im Bundesanzeiger hervor, zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Der heute 55-Jährige, der Dänisch spricht, hatte bereits einen Teil seines Studiums in Dänemark verbracht.