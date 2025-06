Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will mehr Gaskraftwerke bauen. Ein Energieversorger warnt davor. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Der Vorstandsvorsitzende des Energieunternehmens EnBW, Georg Stamatelopoulos, hat die Kraftwerkspläne der neuen Bundesregierung als "extrem ambitioniert" kritisiert. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, früher Chefin bei Eon, will bis zum Jahr 2030 rund 40 neue Gaskraftwerke errichten lassen. Die Maßnahme soll laut Ministerium die Stromversorgung in der Energiewende absichern.

Stamatelopoulos verwies in der "Süddeutschen Zeitung" auf eine Studie des Analyseunternehmens Aurora Energy Research, die im Auftrag der EnBW erstellt wurde. Demnach könnte der Ausbau der Energieinfrastruktur bis zu 700 Millionen Euro günstiger ausfallen als von der Bundesnetzagentur berechnet. Der geringere Stromverbrauch und ein moderaterer Netzausbau seien laut Studie mögliche Gründe für die geringeren Kosten.

Treffen mit Reiche

Der EnBW-Chef warnte davor, Infrastruktur zu schaffen, die am Ende nicht vollständig genutzt werde. "Die Gefahr ist, dass wir eine Infrastruktur aufbauen, die nicht genutzt wird", sagte er. Auf dem BDEW-Kongress am 5. und 6. Juni in Berlin wird Stamatelopoulos gemeinsam mit anderen Branchenvertretern mit der Ministerin zusammentreffen.