Um das Adlon-Gebäude in Berlin tobt ein Machtkampf. Es heißt, der Immobilienverwalter Anno August Jagdfeld begünstige seine Familie und gehe gegen kritische Anleger vor. Nun ermitteln die Behörden.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den bekannten Immobilienverwalter Anno August Jagdfeld. Dem Unternehmer wird der Versuch der Anstiftung zur Falschaussage vorgeworfen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von t-online.

Anno August Jagdfeld verwaltet den Adlon-Immobilienfonds, in den gut 4.400 Anleger Geld investiert und damit Anteile am Adlon gekauft haben. Hintergrund ist ein Streit mit einem kritischen Anleger, der Jagdfeld die Begünstigung der eigenen Familie vorwirft, unter anderem durch zu geringe Mieten. Jagdfeld hatte behauptet, der Anleger habe einen damals führenden Mitarbeiter bestochen, um an Firmeninterna zu gelangen. Dieser Mitarbeiter gab darüber eine Versicherung an Eides statt ab, die sich jedoch als falsch herausstellte.

Jagdfeld soll den ehemaligen Mitarbeiter dazu angestiftet haben. Dem Immobilienunternehmer drohen nun laut Gesetz bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Die Ermittlungen haben gerade begonnen.

Was aber war genau geschehen? Am 23. August 2019, einem Montag, sitzt der ehemalige Geschäftsführer der Adlon Holding GmbH, Franz Kranzfelder, im Büro des Immobilienverwalters Anno August Jagdfeld in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Kranzfelder soll eine Versicherung an Eides statt unterzeichnen, so will es Jagdfeld. Mit dieser schriftlichen Erklärung soll Kranzfelder einen kritischen Anleger des Adlon schwer belasten. Er soll ihm darin vorwerfen, dass der Anleger ihm Geld geboten habe, um im Gegenzug belastende Informationen über Jagdfeld zu bekommen. Jagdfeld und der Anleger stehen seit Jahren miteinander im Konflikt.

Schwere Vorwürfe

Die Versicherung an Eides statt hat Kranzfelder nicht selbst formuliert. Ein führender Mitarbeiter von Anno August Jagdfeld hat die Aussage verfasst. Sie wird Kranzfelder also nur zur Unterschrift vorgelegt. Sinngemäß heißt es darin, dass der Anleger, Burkhart Ceppa, eine hohe fünfstellige Summe geboten habe, um an Geschäftsgeheimnisse zu kommen, die er gegen Anno August Jagdfeld nutzen kann. Außerdem steht in der Erklärung, Ceppa habe Kranzfelder angeboten, seine Geschäftskontakte zu nutzen, um ihm einen neuen Job zu besorgen.

Die in der Versicherung an Eides statt enthaltenen Vorwürfe sind falsch. Das geht aus dem Protokoll einer Gerichtsverhandlung vom vergangenen Jahr hervor, das t-online vorliegt. Doch warum hat Kranzfelder die Erklärung unterschrieben, obwohl der Inhalt an entscheidenden Stellen erfunden war? Wurde er von Jagdfeld unter Druck gesetzt? Vor Gericht verneint Kranzfelder das. Andere Indizien sprechen dafür. Dazu später mehr.

Klar ist, dass Anno August Jagdfeld die eidesstattliche Versicherung in einem Streit nutzt, den er mit dem kritischen Anleger führt. Dieser Streit zwischen Ceppa und Jagdfeld dauert bereits seit über einem Jahrzehnt an. Ceppa wirft Jagdfeld Vetternwirtschaft vor. Als Anlegervertreter sollte Jagdfeld eigentlich alles tun, um möglichst viel Rendite aus der begehrten Immobilie am Pariser Platz zu generieren. Der dazugehörige Fonds heißt Hotel-Adlon FUNDUS FONDS Nr. 31 KG. Doch manche Mieter in der Immobilie, wie zum Beispiel der bekannte China Club oder der India Club, zahlen nach Einschätzungen von Experten Mieten, die deutlich unter dem ortsüblichen Niveau liegen.

Begünstigt Jagdfeld seine Familie?