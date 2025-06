Renten in zehn Jahren um 37 Prozent gestiegen

Die durchschnittlichen Rentenbezüge in Deutschland sind innerhalb von zehn um rund 37 Prozent gestiegen. Die Gründe sind unter anderem die steigenden Löhne.

Die gesetzliche Rente der mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren um rund 37 Prozent gestiegen. Nach neuen Zahlen der Rentenversicherung betrug die durchschnittliche Rentenzahlung für diejenigen, die nach 35 Versicherungsjahren neu in die Altersrenten gingen, im vergangenen Jahr 1.660 Euro, zehn Jahre zuvor waren es 1.210 Euro monatlich.