Aktualisiert am 26.06.2025 - 14:42 Uhr

Aktualisiert am 26.06.2025 - 14:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tausende Menschen kamen in der DDR aus politischen Gründen in Haft (Symbolbild). (Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Ein neues Gesetz bringt DDR-Opfern mehr als 70 Euro mehr im Monat. Zahlreiche Menschen, die in Berlin einen Antrag gestellt haben, profitieren.

Rund 5.800 ehemalige DDR-Häftlinge erhalten ab dem 1. Juli eine höhere Rente vom Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin. Nicht alle davon lebten in der Hauptstadt, maßgeblich sei, dass sie ihren Antrag in Berlin gestellt hätten, erklärte eine Lageso-Sprecherin.