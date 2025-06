Trump will Kanada nicht mehr übernehmen

Ermittlungen Bundesanwalt: Messerattentäter von Bielefeld IS-Mitglied

Von t-online Aktualisiert am 25.06.2025 - 16:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die "Cutie Bar" in Bielefeld (Archivbild): Blumen erinnern an die Opfer des Anschlags. (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago)

Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt: Den Messerangreifer von Bielefeld trieb ein islamistisches Motiv. Vier Menschen wurden im Mai zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Die Messerattacke von Bielefeld hat nach ersten Einschätzungen der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe einen islamistischen Hintergrund. Sie wirft dem Festgenommenen Mahmoud M. die "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" vor. Nach ersten Erkenntnissen soll der Geflüchtete aus Syrien Anhänger der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) sein.

"Spätestens im Dezember 2014 schloss er sich in Syrien der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) an. Bis zum Frühjahr 2016 arbeitete er im Raum Raqqa unter anderem als Wach- und Grenzposten für die Organisation", teilte die Behörde mit.

Attacke in Bielefeld: Polizei spricht von möglichem Anschlag

Der Verdächtige wurde nach einem Zeugenaufruf festgenommen. Die Ermittler werfen dem 35-Jährigen vor, dass er am 18. Mai vor einer Bielefelder Bar mehrere Besucher mit Messern angegriffen und dabei vier Menschen lebensgefährlich verletzt hat. Er wurde am 19. Mai nach einem Zeugenaufruf festgenommen. Die Bundesanwaltschaft hatte tags darauf die Ermittlungen mit Verweis auf die besondere Bedeutung des Falles übernommen

Messerangriff in Bielefeld: Verdächtige Tasche am Tatort

Am Tatort hatte der Verdächtige eine Tasche zurückgelassen. Darin befanden sich demnach "Personaldokumente sowie eine Flasche mit einer unbekannten, nach Benzin riechenden Flüssigkeit". Offenbar fand die Polizei auch Messer, zu denen sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen wollte.