Brandbrief an Parteiführung Thüringer Grüne warnen – "Angst fängt an, sich breitzumachen"

Von t-online 26.07.2025 - 01:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wahlplakate der Grünen in Thüringen: Mitglieder der Partei in dem Bundesland schlagen Alarm. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich/imago)

Grünen-Kommunalpolitiker aus Thüringen schlagen Alarm. In einem Brandbrief warnen sie vor Austritten und schwindender Sicherheit für ihre Mitglieder.

Zwei Grünen-Kommunalpolitiker aus Thüringen haben sich Hilfe suchend an die Parteiführung gewandt. In einem eindringlichen Schreiben berichten die Kommunalpolitiker Matthias Kaiser und Felix Kalbe aus Gotha, dass der Einsatz für die Partei vor Ort inzwischen gefährlich geworden sei. Der Brief liegt dem "Spiegel" vor.

"Dieser Brief an euch ist ein verzweifelter Hilfeschrei, denn: Wir wissen nicht mehr weiter", schreiben Kaiser und Kalbe dem Grünen-Bundesvorstand und den beiden Co-Parteichefs Franziska Brantner und Felix Banaszak.

Grünenmitglied im ländlichen Thüringen zu sein, ist "gefährlich"

"Immer mehr Mitglieder ziehen sich aus dem aktiven Parteileben zurück. Immer mehr Mitgliedern fällt auf, dass 'Grün-Sein' in Thüringen bedeutet, Steine im beruflichen und alltäglichen Handeln in den Weg gelegt zu bekommen. Angst fängt an, sich breitzumachen", heißt es in dem Brief. Er ist auf den 16. Juli datiert.

Grünenmitglied im ländlichen Thüringen zu sein, "also fernab von Jena-Weimar-Erfurt, ist gefährlich geworden", so die Verfasser. Bereits seit Jahren nähmen sie wahr, wie "eine ablehnende Haltung umschlägt in abgrundtiefen Hass – und unser Rechtsstaat systemisch immer weiter versagt". In den vergangenen Wahlkämpfen sei es "normal" gewesen, auf offener Straße als Grüner beleidigt oder angespuckt zu werden. In diesem Jahr sei die Lage "weiter eskaliert und lässt uns inzwischen ratlos dastehen".