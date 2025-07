Aktualisiert am 25.07.2025 - 16:11 Uhr

Die schwarz-rote Regierung ist unbeliebter als die Ampel im gleichen Zeitraum. Linke und AfD können daraus in den Umfragen Kapital schlagen.

Rund 80 Tage nach dem Start der neuen Bundesregierung wächst die Unzufriedenheit mit Schwarz-Rot. Laut dem ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen finden aktuell 49 Prozent der Deutschen die Arbeit der Bundesregierung "eher gut" – Ende Juni waren es noch 60 Prozent. 41 Prozent der Befragten halten in der aktuellen Umfrage die Arbeit von Schwarz-Rot für "eher schlecht".

AfD holt auf – FDP weiter deutlich unter 5 Prozent

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union auf 27 Prozent kommen (-2), die AfD liegt dahinter mit 24 Prozent (+2). Die SPD bleibt stabil bei 15 Prozent, die Grünen verlieren einen Punkt und liegen in der Umfrage bei 11 Prozent. Auch die Linke würden 11 Prozent der Befragten wählen (+1). BSW und FDP würden mit jeweils 3 Prozent weiter den Einzug in den Bundestag verpassen. Alle anderen Parteien erhielten zusammen 6 Prozent der Stimmen.