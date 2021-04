Bei jedem Öffnungsschritt

Merkel stellt Lockerungen für Kultur in Aussicht

27.04.2021, 19:40 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Merkel während ihres digitalen Gesprächs mit Kulturschaffenden: In ihrer Diskussionsrunde sprach die Kanzlerin in den letzten Monaten bereits mit Familien, Studierenden oder Sicherheits- und Rettungskräften. (Quelle: Jörg Carstensen/dpa)

Die Kultur leidet wie kaum ein anderer Bereich unter der Pandemie. Nicht immer fühlten sich Betroffene wahrgenommen. Kanzlerin Merkel sucht nun das direkte Gespräch und macht Zusagen.

Bei Lockerungen von Pandemie-Maßnahmen will Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kultur immer berücksichtigt wissen. Es sei "ganz wichtig, dass jeder Öffnungsschritt ein Element der Kultur hat", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag während einer Onlinekonferenz mit 14 Kunst- und Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Bereichen der Szene. Viele Menschen sehnten sich nach der Performance der Kultur.

Merkel will dabei die Kultur ähnlich behandelt sehen wie etwa den Sport. "Wir können nicht dem Fußball die Zuschauer geben und Ihnen nicht", sagte die Kanzlerin.

Große Betroffenheit

Die Kanzlerin zeigte Verständnis für die Lage vieler Kulturschaffenden in der Pandemie. "Klar kann ich das nachvollziehen, dass man frustriert ist", sagte sie. Künstler lebten durch die Darstellung ihrer Emotionen, ihrer Fähigkeiten, ob über ein Instrument, das gesprochene Wort oder Ausstellungen. Der große Teil der Kulturschaffenden sei von Anfang an betroffen gewesen.

Von staatlicher Seite sei versucht worden, einiges abzufedern. Aber Kunst sei mehr als das, was irgendwie finanziell kompensiert werde. "Das ist schon eine traurige Zeit, das muss man sagen." Dass da Frust aufkommt, könne sie verstehen, sagte Merkel.

Von Seiten der Kulturschaffenden ging es wiederholt um eine grundgesetzliche Absicherung der Kultur. "Allein die Verankerung im Grundgesetz wird Ihnen auch nicht helfen, dass daraus ein gesetzlicher Anspruch entsteht", entgegnete Merkel. Das müsse durch ein weiteres Gesetz geregelt werden.

Einsparungen vermeiden

Gleichzeitig warnte Merkel vor möglichen Folgen von Einsparungen im Kulturbereich. "Wir werden versuchen, alles daranzusetzen, unser vielfältiges föderales Kulturangebot auch zu erhalten." Dabei verwies sie zugleich auf Zuständigkeiten jenseits des Bundes. "Jeder Ebene muss die Kultur auch etwas wert sein. Also nicht nur dem Bund, sondern auch den Bundesländern und den Kommunen."

Mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen der Pandemie sprach Merkel von einer "ganz schwierige Sache" für die kommenden Jahre. Dabei werde aber "die Kultur weiter eine wichtige Rolle spielen". Merkel versicherte: "Wir können nicht die Pandemiehilfen abstellen in dem Moment, wo die Pandemie zu Ende ist, sondern das wird noch Investitionen in den nächsten Jahren bedürfen. Das wird ein harter Kampf."

Konkrete Schritte noch unklar

Mit Blick auf Anregungen der Kulturschaffenden etwa zu zeitlich nur befristeten Fördermitteln, ungleichen Steuersätzen, einheitlichen Regelungen etwa für Kinos oder der Lage Soloselbstständiger versicherte Merkel, sie werde sich "das alles sehr genau anschauen". Auch nach der Pandemie sei ein Stresstest notwendig, um sagen zu können, "was lehrt uns das alles und was ist uns wichtig und was müssen wir auch absichern".

Gleichzeitig verteidigte Merkel die geltenden Regeln gegen die Pandemie. "Wir dürfen nicht beständiges Wachstum haben", sagte die Kanzlerin mit Blick auf die Infektionszahlen. Je vernünftiger jetzt gehandelt werde, umso früher sei ein Effekt zu sehen.

Auch bei als vergleichsweise sicher geltenden Kulturveranstaltungen muss für Merkel die notwendige Infrastruktur beachtet werden, etwa Anfahrtswege über den öffentlichen Nahverkehr. Merkel verwies auf viele notwendige Kontakte auch vor und nach einer Kulturveranstaltung: "Der Mensch fällt ja nicht aus dem Bett direkt ins Theater."