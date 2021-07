"Technologien verbessern"

Laschet findet Tempolimit 130 für Klimaschutz "unlogisch"

05.07.2021, 08:24 Uhr | AFP

Armin Laschet spricht an einer Wasserstoffanlage in Wesseling (Archivbild): Der Unions-Kanzlerkandidat sieht keinen Sinn in Tempo 130 als Limit. (Quelle: imago images)