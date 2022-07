Gaskrise | Deutschland steht vor einem Horror-Winter: Warum tut die Politik nicht mehr?

Zwischen der bedrohlichen Tonalität von Habecks "Albtraumszenario" und energiesparenden Duschköpfen liegen Welten. Es sind milde Bitten an den Verbraucher, mit denen der Wirtschaftsminister verzweifelt versucht, die Gasvorräte Deutschlands für den Winter zu bewahren. Doch so richtig es auch sein mag, kälter oder kürzer zu duschen – das kann doch nicht alles sein. Es braucht mehr als nur Duschkopf-Tipps.

Rund ein Viertel des deutschen Energieverbrauchs geht auf private Haushalte zurück. Der große Rest entfällt auf Industrie, Wirtschaft und Verkehr.

Städte in der Verantwortung

Eine erste Entscheidung wurde in Nürnberg getroffen: Die Stadt geht einen radikalen Schritt. Sie kündigte an, drei ihrer vier Hallenbäder vorerst zu schließen – und damit den nach eigenen Angaben größten Einzelfaktor für den städtischen Energieverbrauch auszuschalten. Durch die Bäderschließung für 72 Tage werde Wärmeenergie für insgesamt 383 Haushalte und Stromenergie für 789 Haushalte gespart, heißt es in einer Pressemitteilung. "Wir müssen uns auf mögliche Einschränkungen der Gasversorgung rechtzeitig vorbereiten", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König.

Für Leistungssport und Schwimmunterricht stünden nun nur noch ein Hallenbad und die Freibäder zur Verfügung – mit einem Sprung ins kalte Wasser. Während an anderen Orten die Wassertemperatur in den Freibädern lediglich um zwei Grad gesenkt wird, werden die Becken in Nürnberg gar nicht mehr beheizt.

Andernorts wird Einsparpotenzial etwa bei der Beleuchtung von Gebäuden gesucht. In Augsburg und Ludwigshafen zum Beispiel bleibt sie am Rathaus vorerst aus. Doch einen so radikalen Schritt wie in Nürnberg will niemand wagen.

Warum? Und: Warum hält sich der Wirtschaftsminister in diesem Punkt mit Tipps und Tricks zurück? Angesichts des enormen Schadens, den eine Gasknappheit mindestens in der deutschen Wirtschaft, wenn nicht gar in der Gesellschaft anrichten könnte, sind geschlossene Hallenbäder ein vertretbares Mittel. Sie sind ein verzichtbarer Luxus angesichts einer möglicherweise historischen Notlage. Gerade jetzt müssten alle Gemeinden und Kommunen an einem Strang ziehen.

Lebensmittelverschwendung als Energiekiller

Auch in einem anderen Bereich könnte längst mehr getan werden. Denn während sich die Gaskrise zuspitzt und weltweit wieder deutlich mehr Menschen Hunger leiden, wandern in Deutschland noch immer Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in den Müllcontainer.