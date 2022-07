Grünen-Chefin Lang widerspricht Lindner: "Neun-Euro-Ticket ist Erfolgsmodell"

"Offensichtlich ist das Potenzial eines bezahlbaren ÖPNV in Deutschland riesig", so Lang. Die aktuelle Nachfrage sei sogar so stark, dass Verkehrsunternehmen das Netz ausbauen müssten, wenn sie dieser dauerhaft Rechnung tragen wollten. Dazu benötige es weitere finanzielle Mittel. "Das wären wichtige Schritte hin zu einer sozialen und klimafreundlichen Mobilität", so die Grünen-Politikerin. Finanzieren ließe sich das Ticket etwa durch eine Streichung umwelt- und klimaschädlicher Subventionen. Dazu stünde sie mit ihrer Partei jederzeit zu Gesprächen bereit.