Lindner gegen Fortführung des Neun-Euro-Tickets mit Bundesmitteln

Frei (CDU) fordert statt Ticket Investitionen in Infrastruktur

Bund und Länder streiten über Zuständigkeit und Finanzierung

Zwar gibt es Forderungen nach einer Fortführung des Billig-Tickets, die Frage der Finanzierung ist aber offen. Bund und Länder sehen jeweils den anderen in der Verantwortung. Verkehrsminister Volker Wissing machte deutlich, dass er die Länder dabei am Zug sieht. "Ich kann ein Ticket gar nicht gestalten, sondern das müssen die Länder machen", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in der ARD. Verantwortliche der Länder pochen auf finanzielle Hilfen durch den Bund.