Grüne stellen Bundeswehreinsatz in Mali infrage

Die Schikanen der Militärregierung in Mali sorgen für Spannungen. Eine Sprecherin der Grünen fordert nun, den Einsatz der deutschen Soldaten zu überdenken.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Agnieszka Brugger, hat den Bundeswehreinsatz in Mali angesichts neuer Restriktionen infrage gestellt. "Wenn die Sicherheit der Soldaten nicht mehr gewährleistet werden kann, dann können wir auch nicht bleiben", sagte Brugger am Freitag im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2). Sie empfinde angesichts der Schikanen der Militärregierung dort "allergrößte Verärgerung und absolutes Unverständnis". Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hatte bereits betont, dass der Bundeswehreinsatz in Mali auf den Prüfstand gestellt werden sollte.