Personenschützer unter Extremismusverdacht: MAD-Chef soll Klartext reden

Mögliche rechtsextremistische Gruppe

Das Ministerium erklärte in der Antwort, Zielpersonen bei den "Nordbund"-Ermittlungen werden unter anderem verdächtigt, einem möglicherweise rechtsextremistischen Zusammenschluss anzugehören. Der mutmaßliche Kopf des "Nordbunds" war ein Führungskader von "Blood & Honour" und wurde nach dem Verbot dieser Vereinigung verurteilt, weil er diese fortgeführt habe.

Mehrere Mitglieder des "Nordbunds" gehörten der Feldjägertruppe an, heißt es vom Ministerium. Zu Beginn der Befragungen habe es sich um eine einstellige Zahl von Personen gehandelt, darunter ein Feldjäger mit Ausbildung zum Personenschützer. Es sei sichergestellt, dass er bis zum Abschluss von Ermittlungen nicht im Personenschutz eingesetzt wird. Das Ministerium ging in seiner Antwort nicht auf die Information von t-online ein, dass die Ermittlungen auf weitere Personenschützer ausgeweitet wurden. Es erklärt aber, dass der Personenschutz der Verteidigungsministerin selbst durch das BKA und Bundespolizei gestellt werde.

Bei Durchsuchung alles rechtens?

Ausschussmitglieder von Union und AfD hatten diese Befürchtung geäußert und von einem "Skandal" angesichts der Durchsuchung gesprochen. Wolfgang Hellmich, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sieht das ausgeräumt. Er sagte t-online: "Ein Verstoß gegen das Trennungsgebot ist nach neuesten Erkenntnissen nicht erkennbar. In der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses lassen wir uns die Vorgänge noch einmal konkret schildern."

Eine Neufassung des Soldatenrechts noch in diesem Jahr werde eine bessere Bekämpfung von Rechtsextremismus in der Bundeswehr zum Inhalt haben, so Hellmich. Das sei ein wichtiges Thema von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). "Klar ist jedoch: Die absolute Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten steht fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes."