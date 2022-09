Bundeswehr-Personenschützer unter Extremismusverdacht

MAD: "Es lagen tatsächliche Anhaltspunkte vor"

Doch worum es geht, dazu gibt sich der MAD sehr verschlossen. Ein Sprecher des MAD bestätigt nur, dass es die Befragungen gab und was die Grundlage dafür ist, und verweist dafür auf Gesetzesstellen, die sehr sperrig formuliert sind. Der Dienst ist alarmiert durch "ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes, ausgehend für oder in einer Gruppe oder von Einzelpersonen". Und: "Zu den Verdachtspersonen lagen tatsächliche Anhaltspunkte für derartige Bestrebungen vor."

Von zehn Zielpersonen bei den Befragungen berichtet die "Bild", und in Kreisen der Feldjäger wird kolportiert, in dieser Größenordnung seien Personenschützer danach von ihren Aufgaben abkommandiert worden. Das heißt für sie: vorerst keine Dienste mehr an der Seite von Generälen, von Staatssekretären oder Ministerin. Also keine Olive im Ohr mehr und keine halbautomatische P30 im Holster unter dem Jackett, auch keine Auslandseinsätze im Kampfanzug in Krisengebieten.