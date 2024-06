Aktualisiert am 14.06.2024 - 00:34 Uhr

Aktualisiert am 14.06.2024 - 00:34 Uhr

So schnell feuert die neue Leopard-2-Version

Eine neue Version des Leopard 2 hat neueste Technik an Bord, braucht weniger Personal und kann automatisch nachladen.

Besonders effektiv dürfte eine automatische Nachladung sein, die es der Besatzung ermöglicht, schneller hintereinander Projektile abzufeuern. Bis zu drei Schüsse können in 10 Sekunden abgefeuert werden. Die Position des Landeschützen kann somit eingespart werden. Der Panzer kommt deshalb mit einem Kommandanten, einem Fahrer und einem Richtschützen aus.

Die neue Kanone hat es in sich: Sie kann unterschiedliche Arten von Munition abfeuern, und mit einem Sondermodul, einem digitalen Feuerleitsystem, könnte der Panzer sogar aus der Ferne gesteuert werden. Ein Schutzsystem soll feindliche Geschosse noch vor dem Einschlag zur Explosion bringen.

Das 30-Millimeter-Geschütz kann ebenfalls von der Besatzung ferngesteuert werden und Nahziele erfassen. Außerdem soll es in der Lage sein, eigenständig Drohnen zu entdecken und abzuschießen. Durch die Fernsteuerung muss kein Soldat im Geschützturm sitzen, was den Panzer flacher macht. Die niedrige Silhouette dürfte es Gegnern schwerer machen, ihn im Gelände auszumachen. Ziel der neuen Version ist es nach Angaben von KNDS, dass die Besatzung besser geschützt ist, weil sie in der stark gepanzerten Wanne Platz nimmt und nicht im Turm.