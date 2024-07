Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat angesichts der Bedrohungen aus Russland , China , Nordkorea und dem Iran mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Nach Informationen der "Bild" fehlen dem BND derzeit über 700 Geheimagenten, was die Effizienz der Auslandsaufklärung stark beeinträchtigt. Zudem erschweren rechtliche Beschränkungen die Arbeit des Geheimdienstes.

Aktuell sind beim BND 6.500 Männer und Frauen beschäftigt, doch viele Stellen bleiben unbesetzt. BND-Präsident Bruno Kahl benötigt dringend neue Geheimagenten, um die Lücken zu schließen. Zusätzlich nutzen viele Beamte das während der Corona-Zeiten eingeführte Homeoffice und verbringen einen Tag in der Woche ohne Dienstrechner und Aktenzugriff zu Hause.

Krankheitstage und Rotationsprinzip

Ein weiteres Problem stellt der hohe Krankenstand dar. Mehr als 1.000 Beamte des BND hatten im vergangenen Jahr 30 oder mehr Fehltage. Das ist doppelt so hoch wie im Rest der Bevölkerung, so waren im Jahr 2022 Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 15 Tage krankgemeldet. Zudem sorgt wohl das Rotationsprinzip für Frust unter den Mitarbeitern, da Spezialisten regelmäßig Aufgaben übernehmen müssen, die nicht ihrem Fachgebiet entsprechen.