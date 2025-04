Kamikazedrohne vom Typ HX-2 des deutschen Herstellers Helsing: An die Ukraine wird die Waffe bereits geliefert, auch die Bundeswehr wäre ein möglicher Kunde. (Archivbild) (Quelle: Jens Kalaene/dpa/dpa-bilder)

Die Bundeswehr soll nach dem Vorbild der Streitkräfte anderer Staaten moderne und mit Sprengsätzen versehene Angriffsdrohnen bekommen. Die Verträge würden in den nächsten Tagen unterzeichnet, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Berlin. Demnach sollen zunächst kleinere Stückzahlen von mindestens zwei Herstellern eingekauft werden, um Erfahrungen in der Truppe zu sammeln und die praktische Ausbildung zu beginnen.