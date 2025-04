Grünen-Spitzenmann: "Pazifismus heißt aufrüsten"

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Steigerung der Verteidigungsausgaben und den Ausbau der Wehrfähigkeit in Deutschland und Europa als richtig bezeichnet. "Friedenssehnsucht ist immer gut. Aber jetzt heißt Pazifismus was anderes, nämlich verteidigungsbereit sein, aufrüsten – und zwar so, dass wir andere wirklich abschrecken", sagte Kretschmann "ZDF heute" in einem am Samstag veröffentlichten Interview.