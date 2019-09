Übung in Norwegen

Deutscher Elite-Soldat bei Schießunfall verletzt

24.09.2019, 17:05 Uhr | dpa

Ein Soldat der Marine-Spezialkräfte der Bundeswehr wurde bei einer Übung in Norwegen verwundet. Der Kommandosoldat wurde sofort in eine Klinik eingeliefert.

Ein deutscher Kommandosoldat ist auf einer Übung in Norwegen bei einem Schießunfall verletzt worden. Nach dem Unglück in der Nacht zum Dienstag sei der Mann in das Universitätsklinikum Tromsø gebracht worden, teilte die Marine weiter mit. Der Soldat des Kommandos Spezialkräfte Marine sei außer Lebensgefahr und in einem stabilen Zustand.





Die Polizei und die norwegischen Streitkräfte ermitteln. Außerdem seien Feldjäger unterwegs, um den Fall zu untersuchen.