Lambrecht sieht Herausforderungen durch Nato-Zusagen

15.000 Soldaten will Deutschland f├╝r die Verst├Ąrkung des Nato-Schutzes an der Ostflanke bereitstellen. Doch die Verteidigungsministerin weist auf Probleme hin.

Lambrecht fordert Ende des Sparkurses

In den vergangenen Jahren sei in der Bundeswehr zu viel verschoben und eingespart worden, kritisierte Lambrecht. "Damit muss Schluss sein, wenn wir ein verl├Ąsslicher Partner in der Nato bleiben wollen, und das werden wir sein", sagte sie. "Alles, was wir versprechen, muss dann auch umsetzbar sein."

Deutschland will f├╝r den Schutz der Nato-Ostgrenze dauerhaft eine gepanzerte Division mit 15.000 Mann, 60 Flugzeugen und 20 Marineeinheiten zur Verf├╝gung stellen. Dazu komme der Aufbau eines regionalen Marinekommandos in der Ostsee, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in Madrid nach Abschluss des Nato-Gipfels gesagt. Die Kr├Ąfte der Bundeswehr w├╝rden so schnell wie m├Âglich aufgestellt. Die Zusage der Bundesregierung ist Teil der neuen Nato-Strategie, wonach die Nato ihre Ostflanke massiv aufr├╝sten will, um einen m├Âglichen Angriff Russlands unmittelbar zur├╝ckschlagen zu k├Ânnen.