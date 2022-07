Bundeswehr-Reform: Christian Lindner schickte Brandbrief an Christine Lambrecht

Beim Einkauf von R├╝stungsg├╝tern hat der Finanzminister laut einem Bericht rasche Reformen angemahnt. Was bisher geschehen sei, reiche nicht aus, so Lindner.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert von seiner Kabinettskollegin Christine Lambrecht (SPD) eine grundlegende Reform des Beschaffungsapparats der Bundeswehr. In einer Art Brandbrief, den Lindner am 3. Juli direkt an Kanzler Olaf Scholz und Lambrecht geschickt haben soll, mahnt der Finanzminister "tiefgreifende und schnelle Reformen" beim Einkauf von R├╝stungsg├╝tern an und macht davon indirekt auch weitere Budget-Steigerungen f├╝r die Truppe abh├Ąngig. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf ein entsprechendes Schreiben ├╝ber zwei Seiten.

Lindner ├Ąu├čert in dem Brief demnach, die "au├čergew├Âhnliche finanzielle Kraftanstrengung" zugunsten der Bundeswehr m├╝sse nun "von mindestens ebenso kraftvollen wie mutigen Reformen begleitet werden". Mehr Geld und schnelle Reformen seien "zwei Seiten einer Medaille", so der Brief. Lindner k├╝ndigt zudem an, er und sein Haus st├╝nden f├╝r das Wehrressort jederzeit "unterst├╝tzend" bereit, er selber wolle "den Reformprozess konstruktiv begleiten".