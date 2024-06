Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren und feiert heute seinen 66. Geburtstag. Im Alter von 17 Jahren trat er der SPD bei. 1982 wurde er dann stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der Partei.

Zur Zeit, als er dieses Amt innehatte, das Scholz bis 1988 bekleidete, schmückte sein Haupt eine besonders volle Mähne: Ein Bild, das im April 1984 bei einem Bundeskongress der Jusos in Bad Godesberg in Nordrhein-Westfalen aufgenommen wurde, zeigt ihn mit schulterlangen braunen Locken.

Kirchentag in Stuttgart : Scholz gewährt Einblick in sein Privatleben

"In Hamburg jogge ich an der Elbe, in Berlin im Volkspark Friedrichshain, im Ministerium gibt es Laufbänder. In guten Wochen laufe ich zwei bis drei Mal für mindestens eine Stunde", so Scholz weiter.