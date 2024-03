In Baden-Württemberg soll ein CDU-Funktionär mehrere tausend Euro an Parteigelder veruntreut haben. Der Vorgang war über Jahre nicht aufgefallen.

Ein CDU-Funktionär in Baden-Württemberg soll über Jahre hinweg Parteigelder einbehalten haben. Der CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Stuttgarter Zeitung" (Samstagsausgabe). Bei der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Württemberg-Hohenzollern, dem Arbeitnehmerflügel der Partei, seien im Zeitraum von 2017 bis 2023 Parteigelder in Höhe von 17.000 Euro veruntreut worden, hieß es in einer Stellungnahme des Bezirksverbands. Der Funktionär ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.