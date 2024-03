Männlich, älter als 50, geringe Bildung und wahrscheinlich sogar aus Ostdeutschland – so stellen sich viele einen typischen Wähler der AfD vor. Eine aktuelle Datenanalyse der "Zeit" stimmt tatsächlich mit vielen dieser Vorstellungen überein. Sie zeigt allerdings auch: Es gibt nur wenige gesellschaftliche Gruppen, in der die AfD keine zweistelligen Zustimmungswerte hat.

Viele AfD-Wähler mit Demokratie unzufrieden

Der Soziologe Nils Kumkar, der an der Universität Bremen zu rechtspopulistischen Einstellungen forscht, erklärt der "Zeit": "Die AfD ist wie die anderen Volksparteien eine Mehrmilieupartei." Sie spricht längst nicht mehr nur eine Nische an, sondern breite Teile der Gesellschaft. Kumkar unterscheidet demnach drei Gruppen von Wählerinnen und Wählern der AfD, die sich auch teils überschneiden: diejenigen, die mit der Politik und der Demokratie unzufrieden sind, diejenigen, die sich wirtschaftlich bedroht sehen und diejenigen, die autoritär bis rechts denken.

Mit 75 Prozent sind den Daten zufolge überproportional viele der potenziellen AfD-Wählerinnen und -Wähler mit der Demokratie, wie sie in Deutschland besteht, unzufrieden bis sehr unzufrieden. Bei anderen Parteien liegt dieser Wert bei insgesamt 27 Prozent. Und auch in der Meinungsfreiheit sehen sich viele potenzielle AfD-Wählerinnen und -Wähler eingeschränkt. Insgesamt 59 Prozent von ihnen stimmten der Aussage "Leute wie ich dürfen ihre Meinung in der Öffentlichkeit nicht mehr frei äußern" voll und ganz oder eher zu. Andere Parteien kommen insgesamt auf 18 Prozent, die dieser Aussage "eher" oder "voll und ganz" zustimmen.

"Teile wünschen sich in eine Zeit ähnlich dem Kaiserreich zurück"

Auffällig ist ebenfalls, dass 16 Prozent der AfD-Sympathisanten glauben, dass ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem Jahr wesentlich schlechter sein wird. Bei anderen Parteien liegt dieser Wert lediglich bei 5 Prozent. 30 Prozent der AfD-Sympathisanten schätzen ihre wirtschaftliche Lage in einem Jahr "etwas schlechter" ein, bei den anderen Parteien sind es 20 Prozent.

Politologe Aiko Wagner, der an der Freien Universität Berlin zu Parteiensystemen und politischen Einstellungen forscht, erklärt demnach: "Teile der AfD-Wählerschaft wünschen sich in eine Zeit ähnlich dem Kaiserreich zurück, wo Disziplin und Ordnung eine zentralere Rolle spielen." Zwar seien diese Teile der AfD-Sympathisanten nicht per se antidemokratisch, so Wagner zur "Zeit", sie lehnten die liberale Demokratie mit den aktuellen Führungspersonen allerdings ab und favorisierten starke Anführer und direkte Demokratie.