Die AfD in Nordrhein-Westfalen hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Dortmunder Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich in Gang gesetzt. Der Landesvorstand wolle "die Abwege" des fraktionslosen Parteimitglieds nicht mehr hinnehmen, hieß es am Sonntag nach einer Landesvorstandssitzung aus Parteikreisen in Düsseldorf. Jetzt hat zunächst das Landesschiedsgericht der AfD über den Antrag auf Ausschluss aus der Partei zu beraten.