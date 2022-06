Helferich zog in den Bundestag ein und ist auf dem Gruppenfoto der konstituierenden Sitzung der Fraktion zu sehen. Das war es aber zunächst für ihn: Unter Druck der Fraktion erklärte er den Verzicht auf eine Fraktionsmitgliedschaft und scheiterte dann mit dem Ansinnen, als Gast teilnehmen zu dürfen.

Schiedsgericht folgt Helferichs Argumentation

Helferich, enger Vertrauter von Carlo Clemens, Chef der Jungen Alternative, spricht davon, dass er bei seinen Äußerungen "unachtsam" gewesen sei und so Gegnern die Möglichkeit eröffnet habe, die Partei über die "Causa Helferich" zu attackieren. Im Klartext räumt er ein, so unklug gewesen zu sein, derartige Äußerungen schwarz auf weiß zu hinterlassen – wo er doch hätte wissen müssen, dass das Netz nicht vergisst. Dafür bitte er um Entschuldigung.

Der Landesvorstand hatte dem Antrag des Bundesvorstands für zwei Jahre Ämtersperre im Februar zugestimmt. Beim Schiedsgericht hat Helferichs Verteidigungslinie "unachtsam" aber nun offenbar verfangen: Helferich hat immer betont, er habe nur Bezeichnungen seiner Person durch Linke aufgegriffen. In seinem Statement nennt er die Wiedergabe linker Fremdzuschreibungen töricht, die Chatnachrichten seien "ironisch und teils geschmacklos" gewesen. Das Schiedsgericht glaubt ihm: Er habe das "als – im hohen Maße missglückte – Scherzerklärungen" gemeint.

Kehrt er in die Fraktion zurück?

Nach der Entscheidung des Schiedsgerichts muss sich die Fraktion möglicherweise neu damit befassen, ob sie Helferich in ihren Reihen sehen will. Helferich selbst macht bereits auf Facebook eine entsprechende Ansage, die er nach Informationen von t-online ganz ähnlich auch an die AfD-Abgeordneten im Bundestag schickte. Er werde seine "ganze Kraft unserer Partei, Gemeinschaft und Heimat widmen – dies hoffentlich auch zukünftig als Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion".