Es hätte so schön werden können für die Union. Am Montag wollte die Fraktion im Bundestag ihren neuen Chef Jens Spahn wählen. Am Dienstag zusammen mit der SPD ihren neuen Bundeskanzler Friedrich Merz. Und am Mittwoch wollte Merz schon gut gelaunt in Paris und Warschau einfliegen zu seinem ersten internationalen Antrittsbesuch. Größer werden die großen Momente in der Politik nicht.