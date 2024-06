In einem der Drohungen fantasiert etwa der Verfasser darüber, wie er Diaby mit einer Waffe durch den Wald jagt. Diaby beklagt in dem Post, dass der Ton rund um Politiker rauer geworden sei. "Für mich hat das Ausmaß an Hass und Hetze ein neues Niveau erreicht. Mir begegnet es inzwischen täglich in Nachrichten und Kommentaren, aber auch im Deutschen Bundestag."