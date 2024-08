In mehreren deutschen Kommunen werden Kooperationen von CDU und AfD vermutet. Allerdings soll die Partei entgegen ihrer Beschlusslage solchen Fällen kaum nachgehen.

Trotz zahlreichen Verdachtsfällen für Kooperationen zwischen der CDU und der AfD gehen die Christdemokraten entgegen ihrer Beschlusslage solchen Fällen offenbar kaum nach. Das berichtet der "Spiegel". Demnach gebe es in etlichen Kreis-, Stadt- und Gemeindevertretungen Beispiele, in denen Funktionäre der AfD mutmaßlich mit Stimmen der CDU gewählt wurden.

"Kaum vermittelbar"

Der Generalsekretär des Landesverbandes in Sachsen-Anhalt, Mario Karschunke, sagte dem Magazin, dass die Arbeitsfähigkeit der Kommunen für die Partei an erster Stelle stehe. "Nach den Ergebnissen der letzten Kommunalwahlen wäre es kaum vermittelbar, sich auf kommunaler Ebene flächendeckend in Personaldebatten zu verlieren." Die Grundsatzbeschlüsse der Partei gelten, gleichzeitig müsse man bei Sachthemen gesprächsbereit bleiben.