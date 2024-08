AfD-Mann posiert mit Sturmgewehr und fordert Kampf gegen Migration

Aktualisiert am 31.08.2024 - 18:28 Uhr

In einem TikTok-Video posiert ein AfD-Abgeordneter mit einem Sturmgewehr und fordert den Kampf gegen die Migration. Kritik kommt selbst aus der eigenen Partei.

Ein hessischer Landtagsabgeordneter der AfD hat mit einem TikTok-Video für Empörung gesorgt. Auf dem inzwischen gelöschten Video posiert er mit einem Sturmgewehr auf einem Schießstand, der sich nach eigenen Angaben in Polen befindet. Er fordert darin den Kampf gegen die Migration.

Der AfD-Mann Maximilian Müger erklärt zu Beginn: "Schon wieder ein Messermord, ein Messeranschlag, diesmal in Solingen." Man sei "in deutschen Städten nicht mehr sicher und muss Angst haben, auf einem Fest oder auf dem Heimweg erstochen oder anderweitig ermordet zu werden".

Dann verweist er auf seinen Aufenthaltsort Polen, wo das Waffenrecht viel liberaler als in Deutschland sei. Messerangriffe gebe es dort nicht. "Was hier fehlt, sind Talahons und afroarabische Migranten", sagt er in die Kamera. Dann fordert er: "Wir müssen endlich diese Migration bekämpfen." Das Video endet mit der Forderung 'Freie Waffen für freie Bürger!'" und drei abgegebenen Schüssen.