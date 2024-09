Während die AfD als klarer Wahlgewinner aus der thüringischen Landtagswahl hervorgeht, muss ihr Spitzenkandidat Björn Höcke eine persönliche Niederlage hinnehmen. Denn der 52-Jährige kommt in seinem eigenen Wahlkreis nur auf Platz zwei. Dass Höcke höchstwahrscheinlich trotzdem in den Landtag einzieht, verdankt er einem Bericht der "Bild" zufolge einem Trick.

Denn die AfD kommt nach dem aktuellen Stand auf 31 Direktmandate, ihr stehen aber insgesamt 32 Sitze im Parlament zu. Somit zieht Höcke über die Landesliste in den Landtag ein. An sich kein ungewöhnlicher Vorgang, wäre da nicht der Umstand, dass der Landeslistenplatz nur deswegen frei ist, weil Björn Höcke den Direktkandidaten in zwei AfD-Hochburgen, den Wahlkreis Wartburgkreis II und III, als Parteichef die Unterschrift verweigert hat. In beiden Wahlkreisen trat also kein Direktkandidat der AfD an.