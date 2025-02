Stimmzettel für die Bundestagswahl Wie man den Wahlzettel richtig ausfüllt

22.02.2025

Für das richtige Ausfüllen des Stimmzettels für die Bundestagswahl am 23. Februar sollten Wählerinnen und Wähler vorab mit dem Design vertraut machen, um Fehler zu vermeiden.

Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 in Deutschland statt. Was Sie beim Ankreuzen des Stimmzettels beachten müssen und bei welchen Fehlern der Wahlzettel ungültig wird.

Am 23. Februar 2025 stehen fast 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger vor Deutschlands wichtigstem politischen Ereignis: der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag. Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl , die den Grundsätzen des deutschen Wahlrechts folgt, formt sich die künftige Regierung.

Daher sollten sich die Wählerinnen und Wähler abseits der Umfragen zur Bundestagswahl 2025 auch im Vorfeld ihrer Stimmenabgabe mit der Wahlbenachrichtigung, dem richtigen Wahllokal und dem Ausfüllen des Wahlzettels vertraut machen.

Stimmzettel ausfüllen – wichtige Änderung durch Wahlrechtsreform

Zumal die diesjährige Wahl einer entscheidenden Änderung unterliegt, die der Bundestag 2023 infolge der Wahlrechtsreform beschlossen hat. Im Gegensatz zu den vorherigen Wahlen gewinnt eine Bewerberin oder ein Bewerber einer Partei einen Wahlkreissitz nur, wenn sie oder er in dem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten hat und dieser Sitz außerdem durch Zweitstimmen gedeckt ist.

Stehen einer Partei nach der Zweitstimmendeckung in einem Bundesland weniger Sitze zu als die Zahl der Wahlkreise, in denen sie die Erststimmenmehrheit hat, so bleiben die Wahlkreise mit dem geringsten Erststimmenanteil unbesetzt. Einzelbewerberinnen oder Einzelbewerber erhalten hingegen immer einen Sitz, wenn sie die meisten Stimmen im Wahlkreis gewonnen haben.

Was ist also beim richtigen Ausfüllen des Stimmzettels zu beachten? Design und Struktur des Wahlzettels für die Bundestagswahl 2025 spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das hier gezeigte Muster für den Wahlkreis 58 Oberhavel bietet einen beispielhaften Einblick in die Gestaltung der Wahlunterlagen, wie sie bundesweit verwendet werden. Der Stimmzettel zeigt die übliche Unterteilung in Erst- und Zweitstimme für die Bundestagswahl, die es ermöglicht, sowohl einen Direktkandidaten als auch eine Partei zu wählen.

Besondere Beachtung sollten Sie den Namen der Kandidaten und Parteien schenken, da sie je nach Wahlkreis unterschiedlich ausfallen. Derweil bleibt die grundlegende Struktur des Stimmzettels für Bundestagswahl 2025 aber erhalten.

Der Wahlzettel für die Bundestagswahl 2025 ist sowohl inhaltlich als auch farblich zweigeteilt: Wie die Bundeswahlleiterin mitteilt, "darf auf jeder Hälfte des Stimmzettels nur ein Wahlvorschlag gekennzeichnet werden, zum Beispiel durch jeweils ein Kreuz in den aufgedruckten Kreisen". Auf der linken, schwarz gehaltenen Hälfte des Wahlzettels werden die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten des jeweiligen Wahlkreises für den Deutschen Bundestag aufgelistet. Hier vergibt man als wahlberechtigte Bürgerin oder wahlberechtigter Bürger die Erststimme für die Bundestagswahl.

Auf der rechten, blau gefärbten Hälfte des Wahlzettels für die Bundestagswahl wird dann jene Partei ausgewählt, die im Bundestag vertreten sein soll. Hier vergeben die wahlberechtigten Bürger die Zweitstimme auf dem Stimmzettel. Diese ist entscheidend für die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag, da die 630 Sitze an die einzelnen Parteien entsprechend ihrem bundesweiten Zweitstimmenergebnis vergeben werden. Somit hat jede Partei die ermittelten Sitzzahlen in den Bundesländern sicher.

Die Zweitstimme ist daher die maßgebende Stimme für das Kräfteverhältnis der Parteien. Allerdings gilt für die Parteien ein Mindestprozentsatz, um in den Bundestag zu kommen: die Fünf-Prozent-Hürde. Eine Partei, die also weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhält, verpasst den Einzug ins Parlament.

Stimmzettel für die Wahl 2025 ankreuzen: "Stimmensplitting" möglich

Erst- und Zweitstimme sind unabhängig voneinander und müssen nicht derselben Partei gegeben werden. Vielmehr ist das "Stimmensplitting" beim Ausfüllen des Stimmzettels für die Wahl 2025 möglich.

Wählerinnen und Wähler können die Erststimme an eine Wahlkreisbewerberin oder einen Wahlkreisbewerber einer bestimmten Partei oder eines sonstigen Kreiswahlvorschlages vergeben, während eine andere Partei aus der Landesliste die Zweitstimme erhalten kann.

Stimmzettel bei der Wahl: Muss es ein Kreuz auf dem Wahlzettel sein?