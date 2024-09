Sein Ziel sei es, die Ampel abzulösen, "unabhängig von Eitelkeiten und Egos". Doch ganz auf Merz als Spitzenkandidaten will sich Söder nicht festlegen. "Das wird uns gelingen, mit Friedrich Merz und mir, das wird super klappen, so oder so", stellte er klar und verwies, dass man noch in der Entscheidungsphase sei. "So absurd ist die Idee auch nicht, dass man überlegen könnte, dass wir mehrere gute Kandidaten haben" sagte der CSU-Chef.