Aktualisiert am 28.10.2024 - 10:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach Landtagswahl in Brandenburg

In Sachsen und Thüringen stocken Sondierungsgespräche mit BSW-Beteiligung. Nicht jedoch in Brandenburg: Hier könnten bald schon die Koalitionsverhandlungen starten.

Rund fünf Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg haben SPD und BSW weitere Weichen für eine mögliche Regierungsbildung gestellt. Nach mehrwöchigen Sondierungsgesprächen empfahlen die Verhandler beider Parteien am Montag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, wie der geschäftsführende Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam sagte. Die Spitzen der Landesverbände von SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) müssen dem noch zustimmen.