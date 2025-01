15.07 Uhr: "Stimmen Sie nicht mit denen ab", warnt Habeck die Union und FDP. Habeck fordert dagegen eine "Vollstreckungsoffensive", um ausstehende Haftbefehle umzusetzen. Auch müsse man die Gefährderpotenziale in Deutschland mit psychischen Tests früher erkennen. Zudem müsse man mit Drittstaaten Migrationsabkommen außerhalb Europas abschließen. Aber das sei nur möglich, "wenn man sich an das Europarecht hält".

15.04 Uhr: Wenn die Union und FDP am Freitag gemeinsam mit der AfD abstimmen, könnte das auch in Zukunft wieder passieren, glaubt der Vizekanzler. Die Union will an dem Tag einen Gesetzentwurf zur Abstimmung bringen. AfD, FDP und BSW haben bereits signalisiert, dem Entwurf zuzustimmen. Es wäre ein Novum.

15.02 Uhr: Es gehe aktuell nicht um "irgendeine Sachfrage", stellt der Kanzlerkandidat der Grünen zunächst fest. Habeck halte Merz' Betroffenheit nach den Anschlägen für glaubhaft. Aber der Bundeskanzler stehe nicht über dem Recht, kritisiert Habeck den Kanzlerkandidaten der Union.

15.01 Uhr: Die Rede von Merz ist beendet. Jetzt spricht der Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen.

15.00 Uhr: Ebenso reglos wie Merz bei der Rede des Kanzlers verfolgt nun auch Olaf Scholz die Ausführungen des Unionsfraktionschefs. Die Hände in den Schoß gelegt, blickt Scholz ins Leere. Merz würdigt er keines Blickes.

14.57 Uhr: "Die Demokratie ist in Gefahr, wenn Radikale an die Macht kommen", meint Merz. Daher werde der CDU-Politiker alles tun, um das zu verhindern. Allerdings sei die Demokratie auch in Gefahr, wenn eine Minderheit aus Grünen und SPD radikale Kräfte wie die AfD nutze, um legitime Forderungen zu blockieren: "Möglicherweise wird auch ohne Sie und in der Sache richtig entschieden."

14.56 Uhr: In den Reihen der Unionsfraktion sind übrigens auch während der Rede von Merz rund 20 Sitze leer geblieben. Was in normalen Sitzungen nicht weiter auffallen würde, wirft am heutigen Tag Fragen auf: Steht auch bei der später anstehenden namentlichen Abstimmung zu den Anträgen der Union nicht die gesamte Fraktion hinter Merz?

14.52 Uhr: "Was hält Sie davon ab, diesen Vorschlägen nicht zuzustimmen?", fragt Merz in Richtung von SPD, Grünen und Linken. Er könne es mit seinem Gewissen nach den Anschlägen nicht mehr vereinbaren, dass die Union nur noch im Bundestag Vorschlägen zustimmt, die zuvor mit SPD und Grünen abgesprochen wurden. Alle Versuche in den Bereichen Migration und Sicherheit seien in den vergangenen drei Jahren mit beiden Parteien gescheitert, klagt Merz.