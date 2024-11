Alice Weidel: Die Co-Vorsitzende der AfD will die Partei in den Wahlkampf führen. (Quelle: IMAGO)

Die AfD steht in Umfragen landesweit bei knapp 20 Prozent. Nun wurden erste Forderungen öffentlich, mit denen die Partei wohl in den Wahlkampf gehen will.

Die AfD will unter anderem mit Forderungen nach einem Austritt aus der EU, dem Euro und dem Pariser Klimaabkommen in den anstehenden Bundestagswahlkampf ziehen. Das geht aus dem Entwurf für das Wahlprogramm der Partei hervor, über den bei einem Parteitag am 11. und 12. Januar in Riesa noch beraten und abgestimmt werden soll. In dem 85-seitigen Papier werden zudem eine Verschärfung des Abtreibungsrechts, das Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland und eine Reparatur und Inbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines gefordert.