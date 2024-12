Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zeigte sich am Mittwochabend bei "Maischberger" erneut als eigenwilliger Grüner. In der Talkshow der ARD sprach der 76-Jährige offen über die Fehler seiner Partei und übte auch Kritik an sich selbst. Auf Robert Habecks Auftritte angesprochen, kritisierte Kretschmann: "Ich hätte es so jetzt nicht gemacht."