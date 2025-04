Wirtschaftsverbände schreiben Brandbrief an Schwarz-Rot

Kritik an Merz und Co.

Aktualisiert am 02.04.2025 - 18:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

100 Verbände, darunter die vier großen Spitzenorganisationen BDI, ZDH, DIHK und BDA, haben sich in einem gemeinsamen Schreiben mit deutlichen Forderungen an die Koalitionsverhandler gewandt. Die Verbände veröffentlichten ihr Forderungspapier mit dem Titel "Erklärung der deutschen Wirtschaft zu den Koalitionsverhandlungen" am Mittwochmorgen.