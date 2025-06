Die Kritik von Ländern und Kommunen am Entlastungspaket von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird lauter – auch in SPD-regierten Bundesländern. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nannte das Vorhaben, durch "massive Investitionen" den wirtschaftlichen Motor Deutschlands wieder ins Laufen zu bringen, zwar "richtig und wichtig". Doch warnte sie zugleich vor der "teilweise dramatischen Haushaltslage vieler Länder und Kommunen". Die Einnahmeausfälle, die durch das Entlastungspaket zu erwarten seien, könnten nicht einfach durchgewunken werden, mahnte Rehlinger.

Spätestens seit Sonntag sind die Details von Klingbeils Gesetzentwurf bekannt. Demnach plant der Finanzminister unter anderem einen "Investitionsbooster": Dabei sollen Unternehmen Ausrüstungsgüter in den nächsten drei Jahren jeweils mit maximal 30 Prozent von der Steuer absetzen können ("Superabschreibungen"). Die Entlastung in den Betrieben soll, so die Hoffnung der Bundesregierung , zu mehr Investitionen und Wachstum führen ( hier erfahren Sie mehr über das Entlastungspaket ).

Saarlands Regierungschefin Rehlinger warnt daher: "Die Investitionsmilliarden verpuffen einfach, wenn Ländern und Kommunen in ihren Kernhaushalten die Einnahmen wegfallen." Mit Blick auf die am Donnerstag stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz, bei der das Steuerpaket Top-Thema sein wird, erhöhte die amtierende Bundesratspräsidentin den Druck auf den Bund: "Das wird noch Kompromissbereitschaft erfordern", so Rehlinger an die Adresse der Bundesregierung.